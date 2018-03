În februarie, Camera Deputaţilor a adoptat acest proiect în calitate de for decizional.

"Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă să lucreze de acasă. Am adoptat şi noi astăzi această lege care a fost gândită de Guvernul României. Practic, orice persoană care lucrează de pe calculator poate să o facă de acum înainte de acasă, este pontat ca orice altă persoană care ar fi la serviciu, are contractul introdus în Revisal, are... citeste mai mult

azi, 16:30 in Politica, Vizualizari: 38 , Sursa: Realitatea in