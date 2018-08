Lungmetrajul „Closer to the Moon" a fost desemnat cel mai bun film românesc al anului 2014, ieri, la gala premiilor Best Film Fest, regizorul peliculei, Nae Caranfil, adjudecându-şi, de asemenea, trofeul pentru cel mai bun regizor român,...

Ziua de Constanta, 31 Ianuarie 2015