Opt proiecte din Maramureş au fost selectate la nivel naţional pentru competiţia Şcoala Altfel. Până în 30 iunie, acestea vor fi evaluate, iar rezultatele vor fi anunţate în data de 5 iulie. Printre proiectele declarate câştigătoare la nivel judeţean se numără: “Timp pentru vremuri” de la Liceul Teoretic Emil Racoviţă din Baia Mare, “Poezia din farfurie” – Şcoala Gimnazială “A.I. Cuza” Baia Mare, “Antreprenorii de azi, antreprenorii de mâine” – Liceul Borşa, “Boost Your Green” – Colegiul Tehnic Transilvania, “Frumuseţile toamnei” – Liceul Tehnologic Traian Vuia din Tăuţii Măgherăuş, “We are the world” – Şcoala Gimnazială “Doctor Victor Babeş” Baia Mare, “Construirea... citeste mai mult