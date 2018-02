Sergiu Bîlcea, președintele Organizației Municipale PNL Arad anunță câteva investiții importante ce vor fi realizate în Cartierul Aradul Nou, anul acesta. Anul trecut, aici au fost reabilitate mai multe străzi. Unul dintre proiectele importante prevede construirea unui pod. „Bugetul Aradului cuprinde sume de bani pentru câteva investiții în Aradul Nou. În urma unei întâlniri cu cetățenii cartierului, am primit solicitarea pentru construcția unei săli de sport. Am luat legătura cu primarul Gheorghe Falcă iar acesta a considerat întemeiată solicitarea cetățenilor. Iată că în acest an, avem prinsă în buget o sumă de bani pentru construcția... citeste mai mult