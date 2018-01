La marginea zonei etnografice Ţara Chioarului, sub Dealul Pietrişului, se află comuna Cerneşti. La sediul Primăriei, ne-a primit primarul Vasile Giurgiu, alături de viceprimarul Ionel Gherghel.

Comuna are în centru un parc de joacă pentru copii, dotat cu hinte, tobogane, balansoare, figurine pe arc, rame cu nisip. Cu bani din bugetul local, au fost pietruite 8 km de uliţe din sate, acţiune ce va continua şi în 2018. Va fi pusă piatră pe drumurile agricole din comună. Au fost realizate două poduri, la Vasiac şi sub Biserică, în valoare de aproape un milion de lei noi, construite durabil prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). S-a asfaltat drumul comunal... citeste mai mult