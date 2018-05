Proiect: vouchere de 1.000 de euro pentru soferii bucuresteni care vor sa caseze o masina veche si sa cumpere un automobil nou Un proiect depus la Primaria Capitalei prevede acordarea unor vouchere in valoare de 1.000 de euro soferilor bucurestenilor care sunt dispusi sa-si caseze automobilele vechi si sa cumpere un vehicul nou. Aceste tichete vor fi acordate in plus fata de prima de casare disponibila prin Programul Rabla.

