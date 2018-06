Proiect transfrontalier pentru reabilitarea statuii lui Stefan cel Mare de la Bãcãoani

Consiliul Judetean Vaslui, impreunã cu Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’, Raionul Hancesti din Republica Moldova si Primãria Muntenii de Jos au depus la Biroul Regional de Cooperare Transfrontalierã Iasi un proiect intitulat ‘Pe urmele lui Stefan cel Mare’. Documentatia a fost depusã in data de 21 mai 2018 si se asteaptã ca rezultatul evaluãrii sã fie cunoscut panã la sfarsitul acestui an. Proiectul are o finantare de 1,5 milioane de euro, iar de la data semnãrii contractului de finantare lucrãrile trebuie incheiate in 24 de luni. Proiectul vizeazã... citeste mai mult