Unitatea Adminstrativ Teritoriala Oraș Ovidiu anunță semnarea în data de 23.07.2018 a contractului de finanțare a proiectului cu titlul „ Integrated risk management and efficient reactions of authorities for civil safety”, cod proiect ROBG 393.

Contractul este încheiat între Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria în calitate de Secretariatul Comun, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Ovidiu, în calitate de Beneficiar.

Ca activități specifice menționăm:

