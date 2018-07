Proiect secret la MFP: Pensii speciale pentru o noua categorie de bugetari Un proiect de lege care prevede pensii speciale pentru vamesi s-ar afla in lucru la Ministerul Finantelor Publice, conform declaratiilor fostului sef al Fiscului, Gelu Diaconu, care a si publicat acest document.

Potrivit fostului sef al Fiscului, "Un proiect de lege circula de 2-3 zile in deplin secret prin ministerul lui dandy Orlando! Se pregatesc sa dea pensii speciale vamesilor!". "Cuantumul acestor pensii? Urias: 80% din cea mai mare medie pe 12 luni, realizata in ultimii zece ani de activitate! Ca pensiile speciale au devenit o piatra de moara legata de gatul bugetului de stat o... citeste mai mult