Proiect: Primaria Bucuresti vrea sa introduca aproape 60 de intersectii in sistemul de management al traficului Primaria Capitalei va introduce 58 de intersectii semaforizate din Bucuresti in sistemul de management al traficului, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

Mai multe despre trafic, management, proiect, primaria bucuresti, intersectii, automarket.ro Foto: automarket.ro Auto citeste mai mult

azi, 00:53 in Auto, Vizualizari: 112 , Sursa: 9am in