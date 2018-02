Proiect pentru traficul din Bucuresti: acces in centru doar cu masini Euro 5 si Euro 6, iar toate locurile de parcare sa fie cu plata Autoritatea de Transport propune ca accesul in zona centrala a Bucurestiului sa fie permis doar masinilor Euro 5 si Euro 6 si ca toate locurile de parcare semnalizate corespunzator in oras sa fie cu plata.

