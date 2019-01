Cadre didactice din Maramureş au participat, în perioada 14-17 ianuarie, în oraşul Osmaniye din Turcia, la prima reuniune a proiectului de parteneriat strategic Erasmus Plus “Outdoor Learning Against School Failure and Absenteeism”.

Proiectul propune diverse abordări educaţionale (activităţi în cluburi şcolare eficiente; învăţare în aer liber – cursuri în muzee, planetariu, ateliere de artă, natură etc.; vizite în familie; activităţi de formare pentru părinţi, astfel încât să existe o conştientizare generală cu privire la importanţa educaţiei) menite să susţină prevenirea absenteismului şcolar şi a