În perioada 20-29 iunie, sub egida Primãriei si Consiliului Local Municipal Barlad, Clubul Sportiv Scolar Barlad – Sectia gimnasticã – va derula, in premierã, un proiect international, in parteneriat public-privat. Intitulat ‘Acces la Succes’, proiectul, initiat si coordonat de Ana- Maria Iordache si Liviu Iordache) se va desfãsura avand ca principal partener clubul privat din Italia ‘G&A Academy Asd’ Torino. La activitãti vor participa, in calitate de parteneri, Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, Federatia Romanã de Gimnasticã si Clubul Sportiv Municipal Onesti. Astfel, la Barlad vor veni sase gimnaste italiene, insotite de... citeste mai mult