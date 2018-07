Dorindu-se a fi o nouă atracţie turistică pentru cartierul central al oraşului, zgârie-norul a reuşit să atragă şi critici din partea cetăţenilor chinezi. Potrivit The Times , când cascada a fost pornită pentru prima dată, aceştia şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la risipa de apă şi energie electrică, transmite CNN.

Ca răspuns la criticile primite, reprezentanţii Guizhou Ludiya Property Management Co, firma care administrează clădirea, au ţinut să linştească opinia publică dând asigurări că are în vedere protejarea resurselor. „Clădirea noastră are un sistem de depozitare şi evacuare a apei subterane cu patru etaje, în care apa este pompată şi... citeste mai mult

azi, 14:24 in Life, Vizualizari: 232 , Sursa: Adevarul in