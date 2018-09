Proiectului Erasmus+ are ca temă “The Pursuit of Happiness”

Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” Satu Mare, a fost implicat, ca şi partener într-un proiect Erasmus+ KA2, intitulat “The Pursuit of Happiness”, co-finanţat cu sprijinul Uniunii Europene.

Patru şcoli din patru ţări europene (România, Germania, Olanda si Turcia), au lucrat împreună timp de doi ani pentru a pune în practică activităţile proiectului şi au colaborat pentru a face schimb de experienţă. Ideea de bază a proiectului este fericirea si găsirea satisfacţiei elevilor în viaţa şcolară şi în cea de zi cu zi.

”Elevii să... citeste mai mult