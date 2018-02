Grădinița cu Program Prelungit nr.1 organizează un proiect educațional intitulat „Zâmbește-mi, am atâtea să-ți spun!”, proiect derulat prin participarea părinților, preșcolarilor și educatoarelor în cadrul unor ateliere de lucru. Potrivit organizatorilor, proiectul este aprobat de ISJ Bistrița Năsăud şi inclus în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene în programul Sensibilizare și Exprimare Culturală.

