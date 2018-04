Senatorul PSD a depus, astazi, un amendament la Legea gratierii, aflata in dezbatere in Comisia juridica a Senatului, prin care se gratiaza si fapte de coruptie precum luare si dare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu. "E un punct de...

Buna ziua Iasi, 6 Martie 2017