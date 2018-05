Proiect de lege: soferii care nu platesc amenzile rutiere si refuza sa faca munca in folosul comunitatii pot ajunge la inchisoare Proiectul de modificare a Codului Penal prevede ca soferii care nu fac munca in folosul comunitatii in cazul in care nu achita amenzile rutiere risca sa ajunga la inchisoare intre 3 luni si 2 ani.

