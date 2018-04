In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare: PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat în municipiul Feteşti şi modalitatea de încasare a taxelor aferente.

Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti - Compartiment Relatii cu Publicul, tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.

