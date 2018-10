Proiect ,, Cupa CENTENARUL – sah pentru copiii din satele romanesti ”

A.C.S. GAMBIT Husi implementează proiectul ,, Cupa CENTENARUL – sah pentru copiii din satele romanesti”, proiect finantat de catre Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Vaslui in cadrul programului “Romania in miscare”, nr. contract 2034 din 01.10.2018. Valoarea totală a proiectului este de 8895 lei, iar valoarea finanțării acordate de catre Ministerul Tineretului si Sportului este de 7940 lei. Proiectul vine în sprijinul tuturor copiilor din satele judetului Vaslui care doresc să invete „sportul minții”- șahul, sa participe la turnee si sa castige competitii. Astfel in ziua de 27.10.2018,... citeste mai mult