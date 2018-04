Proiect cu fonduri europene pentru diminuarea abandonului scolar

Consiliul Local Vaslui va aproba in sedinta ordinarã de astãzi raportul de specialitate la proiectul de hotãrare privind aprobarea cofinantãrii proiectului ‘Admisi – Abandon Diminuat – prin mãsuri integrate sustenabile in invãtãmant, initiat de Scoala Gimnazialã ‘Alexandru Ioan Cuza’ Vaslui. În cadrul acestui proiect, Scoala Gimnazialã ‘Alexandru Ioan Cuza’ Vaslui are calitatea de beneficiar/lider de parteneriat si implementeazã activitãtile din proiect, in conformitate cu prevederile cuprinse in contractul de finantare si legislatia nationalã... citeste mai mult