Proiect cu fonduri europene pentru crearea unor statii inteligente de bike-sharing in municipiul Calarasi

Primaria Municipiului Calarasi continua prezentarea proiectelor ce vor fi depuse spre finantare, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.

De data aceasta este vorba de proiectul cu titlul: „Sporirea gradului de mobilitate al populatiei prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbana alternativa, cu statii inteligente automatizate de biciclete in municipiul Calarasi”.

(Continuarea... citeste mai mult