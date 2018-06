Proiect cu fonduri europene pentru crearea unor statii inteligente de bike-sharing in municipiul Calarasi

Primaria Municipiului Calarasi continua prezentarea proiectelor ce vor fi depuse spre finantare, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.

De data aceasta este vorba de proiectul cu titlul: „Sporirea gradului de mobilitate al populatiei prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbana alternativa, cu statii inteligente automatizate de biciclete in municipiul Calarasi”.

Transportul prin intermediul bicicletelor reprezinta un adaos, o completare flexibila a transportului in comun si,