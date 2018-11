Şi în acest an, în cadrul Centrului de Documentare şi Informare am desfăşurat activitatea intitulată „Toamna prin ochi de copil”.

Menirea proiectului a fost de a stârni interesul elevilor pentru lectură şi educaţie estetică. Scopul a fost de a evidenţia poeţii şi scriitorii care „au cântat” frumuseţea toamnei şi talentul copiilor de a surprinde farmecul anotimpului autumnal.

În acest context, elevii claselor a V-a C şi D, a VII-a D, a VIII-a B au realizat desene, compuneri şi poezii dedicate toamnei. De asemenea elevii clasei a XII-a B de la Liceul Tehnologic... citeste mai mult