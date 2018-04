Proiect: circulatia masinilor cu motoare Euro 1 si Euro 2 ar putea fi interzisa in Bucuresti din 2019 Un proiect depus la Primaria Capitalei prevede interzicerea circulatiei masinilor cu motoare Euro 1 si Euro 2 in timpul zilei in Bucuresti incepand din 1 ianuarie 2019. Pana in 2021, o decizie similara ar putea fi luata si pentru masinile Euro 3 si Euro 4.

