PROIECT. Ambulatoriu de specialitate, cu fonduri UE, la Spitalul Municipal Mangalia

In conformitate cu dispozitiile art.94 alin.1 si 3 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 27.01.2011 ora 13,00, in Aula Mare a Bibliotecii Judetene...

Observator de Constanta, 26 Ianuarie 2011