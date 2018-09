Proiect al IPJ Tulcea „Verde la educație pentru circulație”

Pentru al șaselea an consecutiv, Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea și Lidl continuă să contribuie la educația rutieră a copiilor, prin campania națională „Verde la educație pentru circulație”. Proiectul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani și constă în lecțiile interactive de educație rutieră, organizate simultan în parcările magazinelor Lidl din întreaga țară.

„Verde la educație pentru circulație” este un proiect de tradiție, care își propune, an de an, să aducă în atenția copiilor și părinților siguranța rutieră. Obiectivul campaniei este de a forma un comportament rutier responsabil în rândul copiilor, prin învățarea... citeste mai mult