In ziua de 14 octombrie 2018 Clubul de Sah GAMBIT Husi organizeaza in satul Ghermanesti, comuna Dranceni, judetul Vaslui, incepand cu ora 10.00 Turneul de Sah rapid “Cupa Ghermanesti”, ultima competitie din acest an din cadrul Proiectului ,, Șah in Husi pentru toti copiii”, cu finanțare nerambursabilă acordată de catre Consiliul Judetean Vaslui din fondurile alocate pentru domeniul ”Sport”.

Estimam ca vor participa 70 copii din intreg judetul nostru, premiile sunt generoase si constau in cupe, medalii, diplome si sume de bani. Toti copiii vor primi bauturi racoritoare si dulciuri; asteptam... citeste mai mult

