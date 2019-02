„Pregătirea am început-o în ianuarie, în care au predominat jocurile amicale. Am disputat meciuri de pregătire cu ASU Poli Timișoara U16, CSM Reșița U19, CSM Reșița și CSO Oravița. Am testat câțiva jucători în această perioadă, iar obiectivul pentru a doua parte a sezonului ar fi să ne câștigăm respectul în teren. Vom încerca să prestăm un joc plăcut, consider că am început deja să facem acest lucru și vrem să arătăm din ce în ce mai bine. Nu avem un anume obiectiv impus de conducere. Prima parte a sezonului, din păcate, am început-o mai greu. Legat de jucătorii cu care... citeste mai mult