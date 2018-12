Programul Trezoreriei Statului la finele anului 2018

Operatiunile in numerar si prin virament in unitatile Trezoreriei Statului in perioada Sarbatorilor de iarna, se vor efectua dupa urmatorul program:

Operatiuni in numerar Ridicarea sumelor in numerar din conturile institutiilor publice deschise la unitatile Trezoreriei pentru achitarea drepturilor salariale, de asigurari si asistenta sociala, precum si pentru plati de volum redus si urgente necesare bunei functionari, pana in 27 decembrie 2018. Depunerea incasarilor in numerar ale unitatilor vamale din perioada 28 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019, 3 ianuarie 2019. Depunerea la casieriile... citeste mai mult