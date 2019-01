Programul Teatrului pentru Copii și Tineret CĂLUŢUL DE MARE, în perioada 13-20 ianuarie 2019:

MIERCURI, 16.01.2019, ORA 10.00

PISICA DOLDORA DE BANI ȘI NEPOȚII EI ORFANI – adaptare după S.Marsak, un spectacol de MC Ranin și Lică Gherghilescu

Muzica: Dumitru Lupu

Vârsta: 3-9 ani

O pisica de Angora, vaduva, dar foarte bogata, traieste in lux intr-un castel medieval, fiind pazita de batranul si credinciosul motan Vasile, in timp ce nepotii ei orfani, doi pisoi sarmani traiesc pe strazi, in frig si fara adapost.

Laudaroasa si fudula... citeste mai mult

azi, 12:15 in Locale, Vizualizari: 14 , Sursa: Constanteanul in