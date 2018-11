Programul TALENT feminin a ajuns la Resita

Federaţia Română de Handbal are în vedere formarea lotului naţional de fete născute în 2004 şi 2005, motiv pentru care a fost lansat amplul program TALENT feminin, care urmăreşte depistarea celor mai bune cadete ale României. Responsabilitatea stabilirii lotului de 40 de jucătoare care vor fi evaluate în această etapă i-a revenit profesoarei Lucia Moruţ.

„Eu m-am ocupat de Euroregiunea RO 5, în cadrul căreia am avut în subordine 14 cluburi, colegii de la aceste cluburi mi-au trimis propunerile lor pentru acest trial, fetițele cele mai bune. Am primit numele lor, iar cu lista respectivă am mers la Federație, unde s-a făcut trierea, pentru că erau peste 80 de fete,... citeste mai mult

acum 55 min. in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Caras Online in