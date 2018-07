Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui organizeazã o nouã etapã de recrutare a persoanelor care doresc sã isi desfãsoare activitatea in calitate de voluntar. Acestia vor putea activa in cadrul echipajelor SMURD sau in alte tipuri de echipaje ale pompierilor, alãturi de pompierii profesionisti. Activitatea este o continuare a proiectului ce a fost demarat anii trecuti. Dupã parcurgerea unor programe de pregãtire derulate alãturi de specialisti din cadrul ISU Vaslui, voluntarii vor participa la misiunile de interventie, incadrati ca servanti pompieri pe echipajele de stingere, respectiv... citeste mai mult