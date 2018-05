In cadrul Programului Prima Casa, FNGCIMM a acordat in primele cinci luni ale anului un număr de aproximativ 9.400 de garanții si promisiuni de garantare din plafonul alocat pentru anul 2018, iar circa 700 de solicitari de garantare sunt in curs de acordare. Plafonul distribuit la inceputul anului, in cuantum de 1,92 miliarde lei, a fost utilizat in proportie de 49,61%, reprezentand 954,39 milioane lei.

Comparativ cu anul 2017, valoarea medie a garantiilor acordate pentru creditele Prima Casa a inregistrat o crestere de 7 procente, de la 94,7 mii lei la 101,2 mii lei, iar ponderea... citeste mai mult