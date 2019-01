Programul ”Prima casă” continuă și în 2019. Un proiect de ordonanţă publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice propune continuarea programului, acesta fiind cel de-al zecelea an consecutiv de derulare. Care sunt noutățile acestui an, dar și ce buget are Guvernul pentru românii care vor să acceseze un credit pentru locuință în 2019.

Garanţiile pentru creditele destinate achiziţiei sau construcţiei de locuinţe în cadrul Programului se acordă numai în lei, de către finanţatorii care au optat pentru împărţirea riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţator, proporţional cu procentul de garantare, scrie Adevărul. Pentru anul în curs, Guvernul României a propus un buget... citeste mai mult

acum 17 min. in Social, Vizualizari: 16 , Sursa: A1 in