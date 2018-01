Programul "Prima casa" continua si in 2018, cu un plafon alocat al garantiilor in valoare totala de 2 miliarde de lei

Plafonul alocat al garantiilor care pot fi emise pentru anul 2018 in cadrul programului "Prima casa" insumeaza 2 miliarde de lei, potrivit unei Hotarari aprobata in sedinta de miercuri a Guvernului. Actul normativ modifica si completeaza Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului, o schimbare fiind reducerea marjei maxime de dobanda de la 2,5% la 2%, in scopul uniformizarii nivelului costurilor totale ale tuturor categoriilor de finantari.

