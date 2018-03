Programul pentru scoli: Fermierii europeni ajuta milioane de scolari sa manance sanatos

Peste 30 de milioane de copii din intreaga UE primesc lapte, fructe si legume datorita programului UE pentru scoli. Alocarea pentru Romania, in anul scolar 2018-2019, este de 6,87 milioane euro pentru Programul de incurajare a consumului de fructe si legume si 10,74 milioane euro pentru Programul de distribuire a laptelui in scoli.

In anul scolar 2016-2017, peste 12,2 milioane de copii din 79 000 de scoli au participat la programul UE de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli si in jur de 18 milioane de copii au participat la programul UE de distribuire a laptelui in scoli, dupa cum arata cele mai recente... citeste mai mult