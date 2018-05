Programul privind acordarea gratuitã a cate unui borcan cu miere, lunar, pentru fiecare elev din ciclul primar a mai fãcut un pas inainte. Proiectul de act normativ a trecut de Senat si este la discutii in Camera Deputatilor. Proiectul va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019 si existã bani in buget pentru sustinerea acestui program de care vor beneficia producãtorii de miere. Reprezentantii Ministerului Agriculturii au precizat cã se are in vedere prezenta in acest program a producãtorilor locali, cu o calitate a mierii... citeste mai mult