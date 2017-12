Programul Metrorex si RATB de Anul Nou Atat metrourile, cat si autobuzele vor circula in noaptea de Revelion. RATB deviaza 10 linii de autobuz din centrul Bucurestiului.

Social "In noaptea de 31 decembrie 2017/ 1 ianuarie 2018, trenurile de metrou vor circula intre orele 24:00 – 1:00 la un interval de 10 minute si de la ora 1:00 pana la ora 5:00 la un interval de 20 minute. Metrorex va introduce trenuri suplimentare, in functie de fluxul de calatori", a anuntat Metrorex.

De Revelion, vor circula toate liniile de noapte care ajung in zona centrala, respectiv N102, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112, N114, N115, N116, N117,... citeste mai mult

