"Avand in vedere estimari interne, in baza suprafatei de vanzare, populatiei si consumului estimat in fiecare zona relevanta, cota de piata dobandita de Mega Image, in urma fuziunii, in 4 zone locale, si anume: Amzei, Ceasornicului, Obor si Lacul...

9am, 27 Februarie 2015