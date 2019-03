Unul dintre cei mai apreciati doctori la nivel mondial si care a reusit prin activitatea sa sa redea speranta si viata pentru mii de oameni carora nu li se mai dadea nicio sansa este Dr. Brian Clement.

Brian Clement a petrecut mai mult de trei decenii studiind nutritie si sanatatea naturala. El este absolvent atat in medicina naturopata cat si in stiinte nutritionale. Din 1980 el a coordonat cresterea si dezvoltarea Institutului Hippocrate si a facilitat punerea in aplicare a unor tratamente progresive de sanatate naturale de mare succes precum: Dieta cu hrana vie, Terapia Wheatgrass,... citeste mai mult

