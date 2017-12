Programul de Revelion al supermarketurilor si mall-urilor

Cu prilejul Anului Nou, magazinele Kaufland vor avea un program de functionare special, potrivit unui comunicat remis presei, astfel:



Duminica, 31 decembrie, ora deschiderii va varia in functie de magazin in intervalul orar 7:00-7:30, iar ora inchiderii va varia de asemenea in intervalul orar 16:00- 18:00.

Luni, 01 ianuarie 2018, toate magazinele Kaufland vor fi inchise.

Marti, 02 ianuarie 2018, cele mai multe unitati vor avea program scurt: ora deschiderii va varia in functie de magazin in intervalul orar 9:00-9:30, iar ora inchiderii va varia de asemenea, in intervalul 14:00 - 15:00.

Magazine... citeste mai mult