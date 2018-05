"Am revenit din Grecia, (...) am vizitat acolo, printre altele, şi facilităţile de producţie ale Republicii Elene pentru submarine (...) Am văzut că se poate dezvolta acest program şi, prin urmare, vom da drumul şi noi acestui nou program de înzestrare. Asta înseamnă că suntem aproape gata cu solicitările Marinei, transcrise desigur într-un document, pe care o să-l ducem, conform procedurii legale, spre aprobare în CSAT şi în Parlamentul României, astfel încât acesta să poată să devină un program major de înzestrare pentru Forţele Navale din România", a declarat Fifor. Potrivit ministrului Apărării, acest program de înzestrare va fi eşalonat.

