Deși anul acesta startul campaniei „Toți pentru curățenia orașului” a fost dat începând de luni, 12 martie, toate lucrările vor trebui reluate de la zero.

„Din păcate revenirea iernii ne-a dat peste cap programul de curățenie. Am depus eforturi, am făcut curățenie la bulevardul principal, acum va trebui să intervenim din nou și să o luăm de la zero. În ideea optimistă că vom putea lucra săptămâna viitoare, am decalat programul de curățenie cu o săptămână”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Conform noului program de curățenie de primăvară, echipele de salubrizare ar trebui să intre prin cartiere începând de luni, 26... citeste mai mult