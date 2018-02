Antrenorul Patrick Mouratoglou a anunţat programul de competiţii al Serenei Williams în acest an, care include evoluţii la turneele pe zgură de la Madrid, la care Simona Halep a câştigat ultimele două ediţii, Roma şi Roland Garros, la ultimele două turnee românca fiind finalistă.

Fostul lider WTA va reveni în circuitul WTA la Indian Wells, turneu de categorie Premier Mandatory care va începe la 7 martie, apoi va participa la Miami, Madrid, Roma, French Open, Wimbledon, un turneu pe hard în august, US Open şi, dacă se va califica, la Turneul Campioanelor de la Singapore. La 5 martie, Serena Williams va evolua la un turneu demonstrativ la New York, Tie Break tens.... citeste mai mult

