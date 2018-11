Programul de azi din Liga Campionilor

Etapa a 5-a din grupele Ligii Campionilor se încheie azi. Program:

Ora 19:55: Atletico Madrid – Monaco (Grupa A), Lokomotiv Moscova – Galatasaray (D).

Ora 22:00: Dortmund – Club Brugge (A), Tottenham – Inter (B), PSV – Barcelona (B), Napoli – Steaua Roşie (C), PSG – Liverpool (C), Porto – Schalke (D).

Cele mai importante meciuri se văd pe canalele Digi Sport, Telekom Sport şi Look Sport.

