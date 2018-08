Programul Cornul si Laptele: Firme suspectate de licitatii aranjate Consiliul Concurentei investigheaza modul de acordare a unor contracte de furnizare a produselor lactate, incheiate in perioada 2013 – 2018, in cadrul Programului Cornul si Laptele, dar si a contractelor pentru furnizarea merelor din cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli si gradinite.

Este vorba de judetul Botosani, unde trei firme sunt anchetate dupa ce mai multe suspiciuni au ajuns in atentia Autoritatii de Concurenta, acestea fiind suspectate de practici in... citeste mai mult