Oferta de pelicule este diversificată şi aduce botoşănenilor filme pentru toate gusturile.



Printre filmele ce vor fi difuzate zilele acestea se regăsesc: A simple Favor, The Predator, Luis and The Aliens, Demi Soeurs, Un prinţ şi jumătate, The Nun.



Avanpremiera A Simple Favor (O simplă favoare) este în regia lui Paul Feig şi îi are în rol principal pe actorii: Blake Lively, Anna Kendrick, Eric Johnson.



Bazat pe un roman al scriitoarei Darcey Bell, A Simple Favor (2018) urmărește povestea lui Stephanie, o vloggeriță care încearcă să descopere adevărul din... citeste mai mult

azi, 15:56 in Locale, Vizualizari: 24 , Sursa: Botosaneanul in