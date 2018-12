„Programul asta de guvernare este un fel de Hopa Mitica: uite popa, nu e popa”

• spune senatorul PMP Ialomita, Gabi Ionascu • in doi ani de guvernare, PSD a schimbat 21 de ministri

Un aspect destul de controversat este si acela ca actuala guvernare PSD –ALDE a inregistrat un record, daca se poate spune asa, greu de atins, schimband in cei aproape doi ani de cand se afla la carma tarii nu mai putin de 21 de ministri. Iar daca e sa se ia in calcul periplul prin functii, cifra ministrilor se ridica la 70 de ministri si, de fiecare data, parte din acestia au fost inlocuiti pe principiul... citeste mai mult