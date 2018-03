Liga 4

Seria Sud, etapa 12

Sîmbătă:

• Progresul Şomcuta Mare – Bradul Groşii Ţibleşului. Arbitri: R. Necrici – D. Balaj, C. Erdei. Observator: C. Limban. Orele 13.00+15.00. Terenul din Mocira.

• CS Seini – CS Minaur Baia Mare. Arbitri: Ionuţ Pop – I. Sava, C. Lucaci. Observator: I. Hotico. Orele 13.00+15.00.

• Lăpuşul Târgu Lăpuş – CS Comuna Satulung. Arbitri: A. Antal – G. Tarba, V. Parge. Observator: E. Necula. Orele 13.00+15.00.

Duminică:

• Progresul 2012 Dumbrăviţa – Viitorul Ulmeni. Arbitri: Z. Szekely jr. – R. Soponar, D. Iosif. Observator: F. Lukacs. Orele 13.00+15.00.

• Unirea Şişeşti – FC Suciu de Sus (9 aprilie, orele 14.00+16.00).

• CS Fărcaşa stă.

